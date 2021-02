TVP idzie w zaparte. Pracownicy stacji ujawniają kulisy zwolnienia prezenterki

Obydwóm twierdzeniom szefowej regionalnego ośrodka TVP zaprzeczają anonimowo pracownicy stacji, do których dotarła "Gazeta Wyborcza".

Nowe twarze TVP

Niespodziewana reakcja dyrekcji

- Przed 31 stycznia nikt nawet nie sugerował, że umowa Patrycji nie zostanie przedłużona. Teraz okazuje się, że 1 lutego Patrycja prowadziła pogodę bez umowy. Dlaczego w takim razie wpuszczono ją do studia? - pyta retorycznie jeden z informatorów gazety. Podkreśla też, że stacja nie zatrudnia pracowników na kilka umów w zależności od pełnionych obowiązków, ale w ramach jednej umowy zatrudnieni mają różne zadania. W przypadku Patrycji Kasperczak , charakter jej pracy obejmował zarówno prezentowanie pogody, jak i obowiązki "redaktora odpowiedzialnego dnia".

Prezenterka odcięła się od świata

Według relacji pracowników stacji, Kasperczak sama nie spodziewała się tak zdecydowanych kroków ze strony swojej przełożonej. Co najwyżej liczyła się z zawieszeniem. Jak nieoficjalnie dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", zwolniona dziennikarka jest zdruzgotana całą sytuacją. Unika nie tylko kontaktu z mediami, ale i znajomymi z TVP. - Bardzo przeżywa to, co się wydarzyło - wyznaje na łamach cytowanej gazety jeden z jej współpracowników. Podkreślając, że Kasperczak nie ma w grafiku redaktorów dyżurnych.