Wiemy, dlaczego odeszła z TVP. Marzena Rogalska zdobyła się na szczerość

Niestety przygoda Rogalskiej w TVP dobiegła końca, a decyzja, którą podjęła, nie należała do najprostszych. "Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu 'Zacznij od nowa' okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych .

Marzena Rogalska płacze podczas wywiadu

Wszyscy zastanawiają się, co było powodem odejścia Marzeny Rogalskiej z Telewizji Polskiej. Okazuje się, że dowiemy się tego niebawem. Beata Sadowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zapowiedź wywiadu, który przeprowadziła z byłą prowadzącą "Pytania na śniadanie" .

Okazuje się, że dziennikarka była przepracowana. - Byłam tak zmęczona i zapracowana, że odkrywałam, że potrzebuje bardzo daleko wyjechać, żeby wreszcie usłyszeć własne myśli - słyszymy w zapowiedzi. Gwiazda zdradzi również, na co najlepiej wydawać pieniądze. - To zawsze pojawiają się podróże. Myślę sobie, o to warto zawalczyć - wyznała.