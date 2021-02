TVP wprowadzi ważną zmianę w "Pytaniu na śniadanie". Nie pierwszy raz

Choć wydania "Pytania na śniadanie" od poniedziałku do piątku będą się kończyć tuż po godz. 11:00, to jednak od 1 marca zmieni się godzina startu programu. Jak informują Wirtualne Media, widzowie będą mogli oglądać go już od 7:30. TVP2 nieraz w poprzednich 2 latach zmieniała godziny nadawania – magazyn startował między 7:15 a 8:00. Dla porównania, największa konkurencja dla TVP, czyli "Dzień dobry TVN" – emitowany jest w godzinach 8:00-11:30.