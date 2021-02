Kim jest Izabella Krzan? Wzbudza powszechny zachwyt internautów

Miss Polonia

Zanim jednak urodzona 14 lutego 1995 roku trafiła do telewizji, wcześniej uczestniczyła w konkursach piękności. Nic dziwnego – jej uroda i wzrost (ma 183 cm) predestynowały ją do zrobienia kariery w modelingu. Po raz pierwszy szerzej zwróciła uwagę na siebie w 2011 roku. To właśnie wtedy zdobyła tytuł Miss Nastolatek Warmii i Mazur. Trzy lata później została III Wicemiss Warmii i Mazur. W 2016 roku przyszedł jej największy sukces – wygrała konkurs piękności Miss Polonia. Następnie reprezentowała nasz kraj w konkursie Miss Universe 2016, który miał miejsce na Filipinach. Tu akurat skończyło się na niepowodzeniu – Krzan nie dostała się do finałowej trzynastki.