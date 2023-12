Wiemy, czemu zmarł gwiazdor. Jego ex chce śledztwa

Wyniki postanowiła skomentować była partnerka Perry'ego, Kayti Edwards. W rozmowie z amerykańskim "The Sun" kobieta stwierdziła, że aktor musiał zdobyć środek nielegalnie właśnie ze względu na to, że zaplanowaną dawkę otrzymał już wcześniej. Zasugerowała, że lekarze gwiazdora powinni zostać przesłuchani. Według niej, sam nie zdobyłby substancji na ulicy, a dla pracownika medycznego było to niezwykle proste. Zresztą w przeszłości sama zdobywała dla aktora nielegalne substancje.