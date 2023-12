Ketamina przyczyniła się do jego śmierci. Wcześniej pisał o niej w swojej książce

Autor autobiografii zdradził, że gdy podano mu lek, czuł jak "odlatuje" i miał wrażenie, że umiera. "Och - pomyślałem - właśnie tak się dzieje, gdy umierasz" - wspominał. "A jednak ciągle się pisałem na to g*wno, ponieważ było to coś innego i wszystko, co inne, jest dobre. Wzięcie K [ketaminy – red.] jest jak uderzenie w głowę ogromną, wesołą łopatą. A kac był ciężki. Ketamina nie była dla mnie" - skwitował Perry.