Matthew Perry podsumował walkę z uzależnieniem. Te liczby szokują

We wtorek 1 listopada (w Polsce tydzień później) do sprzedaży trafi biografia Matthew Perry'ego zatytułowana "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Przyjaciele, kochanki i ta Wielka Straszna Rzecz"), którą od kilku tygodni promuje w mediach. W piątek wieczorem gwiazdor "Przyjaciół" udzielił kolejnego wywiadu, tym razem dla Diane Sawyer ze stacji ABC, w którym ujawnił główne wątki poruszone w swojej książce.