Matthew Perry opowiada o swoich nałogach. Stał już nad grobem

Aktor nie przyjmował wtedy żadnej pomocy. Był na dnie. Nawet podczas nagrywania specjalnego odcinka "Przyjaciół: Spotkanie po latach", nagrywanego na początku 2021 r., nie był sobą. Jego ograniczona zdolność kojarzenia, koncentracji i wysławiania się nie umknęła fanom. Niektórzy mieli nawet żal do producentów, że zwyczajnie żerują na tragedii uzależnionego gwiazdora. Matthew Perry podźwignął się dopiero rok temu. Częścią jego terapii jest książka "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", w której dokonuje rozrachunku z samym sobą.