Latami brał używki. Matthew Perry zdradził, ile wydał na odwyk. Astronomiczna suma

Aktor w ramach promocji książki udziela ostatnio wywiadów o swoim życiu. W rozmowie z "The New York Times" wyznał, ile pieniędzy przeznaczył na odwyk, na którym lądował 15 razy. - Prawdopodobnie wydałem 9 milionów dolarów na to, by wytrzeźwieć - ocenił aktor. Jednocześnie podzielił się, że niedawno obchodził 18 miesięcy odkąd przestał pić i zażywać używki.