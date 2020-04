"Wiadomości" TVP wytknęły "Faktom" nieporuszanie niewygodnych tematów

Powiedzieli w nim: "Od kilku dni, choć ważnych tematów nie brakuje, TVP poświęca wiele czasu na ataki na naszą stację i dziennikarzy TVN. Nie będziemy odpowiadać ani komentować kłamstw, ale kilka kwestii trzeba wyjaśnić. Naszą misją i naszym zadaniem jest informowanie o istotnych sprawach bez względu na to, kto jest u władzy i jaką opcję reprezentują bohaterowie naszych materiałów . Taka jest istota prawdziwego dziennikarstwa i wolności mediów".

Dzień później TVP odbiło piłeczkę - w swoim stylu. Autorem materiału z soboty jest Marcin Tulicki. Dotyczy on niereagowania stacji TVN na ważny temat. Mowa o premiach i nagrodach, które trafiły w ręce pracowników Kancelarii Senatu , a konkretnie o dodatkowe wynagrodzenia uznaniowe w wysokości 1,5 mln zł wypłacone w grudniu 2019 r. 323 osobom.

W materiale słyszymy wypowiedzi gości, że TVN jest "stacją opozycji" i "daje zakłamany obraz rzeczywistości". Dowodami na nierzetelność TVN mają być m. in. potknięcia stacji sprzed lat - np. przypisanie Jarosławowi Kaczyńskiemu słów, których nie powiedział.

Stacja prywatna została też przedstawiona jako ta, która nie jest zbyt gościnna w stosunku do polityków partii rządzącej. Patryk Jaki wprost stwierdził, że politycy związani z PiS "są zapraszani do TVN po to, żeby ich upokorzyć".