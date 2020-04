Atak TVP na mamę Justyny Pochanke. Jest stanowisko TVN

Tulicki podał, że "matka prowadzącej 'Fakty' Justyny Pochanke była bliską współpracownicą księgowej FOZZ. A właśnie miliardy złotych wyprowadzone z Funduszu wykorzystano na początku lat 90. do budowy części prywatnych mediów w Polsce".

" Nie będziemy komentować ani odnosić się do żadnego wątku oraz tematu poruszonego w materiale wyemitowanym w głównym wydaniu 'Wiadomości'. Pełne oburzenia reakcje na materiał TVP są według nas wystarczająco wymowne ".

Janusz Schwertner, dziennikarz Onetu: "Pełna solidarność i wyrazy wsparcia dla Justyny Pochanke i jej rodziny. Atakowanie rodzin to jedno z ulubionych zadań TVP. Dziennikarze tej stacji kochają to robić, a później tak pięknie uśmiechają się do swoich żon, matek, sióstr i braci, tacy dumni ze swojej roboty".