Mąż Justyny Pochanke odpowiada na atak "Wiadomości": propaganda TVP żałosna i kłamliwa

Tulicki podał, że rzekomo ”matka prowadzącej Fakty Justyny Pochanke była bliską współpracownicą księgowej FOZZ. A właśnie miliardy złotych wyprowadzone z Funduszu wykorzystano na początku lat 90. do budowy części prywatnych mediów w Polsce".

TVN nie komentuje tego materiału konkurencji. Rzecznik prasowa stacji Joanna Górska nie opowiedziała na nasze pytania. Komentarza nie udzielił nam także Michał Samul – szef informacji w TVN. Udało nam się za to skontaktować z Adamem Pieczyńskim, mężem Justyny Pochanke, który był szefem ”Faktów” TVN w latach 2015-2019 , wcześniej piastując kierownicze stanowiska m.in. w TVN24.

On natomiast skomentował dla WP zarzuty TVP wobec swojej teściowej.

Pieczyński: - To jest żałosne. Powiem tyle: to jest nieprawda. Teściowa była świadkiem oskarżenia w procesie FOZZ. I głosuje na PiS. Tyle jest warta informacja TVP na temat mojej teściowej. To jest łączenie faktów, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Nie powiem nic więcej, bo każde zdanie, które wypowiem, będzie pretekstem dla propagandystów TVP, żeby robić kolejne materiały. Nie jesteśmy zainteresowani komentowaniem bzdur.