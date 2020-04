"Wiadomości" o stacji TVN: "fabryka fake newsów"

Główny serwis informacyjny Telewizji Polskiej po raz kolejny krytykuje konkurencję , czyli TVN, a konkretnie w "Fakty", gdzie co wieczór prezentowane są najnowsze wieści ze świata i z Polski. Te ostatnie budzą sporo emocji w dziennikarzach TVP, którzy tworzą swoje materiały tak, aby wbić szpilę już nie tylko Justynie Pochanke . Tym razem uderzono w TVN jako całość - stację nazwano "fabryka fake newsów". Jako przykładem posłużono się fragmentem "Faktów" - odcinek prowadziła Pochanke. Nie zabrakło też odniesień do największego zarzutu TVP wobec TVN - chodzi o powiązania konkurencji ze służbami specjalnymi PRL.

Pierwsza to projekt "Zatrzymaj aborcję", który był omawiany w Sejmie - TVN miał mówić o nim niepochlebnie jako o części politycznego planu PiS. Tymczasem jest to projekt obywatelski, który trafił do Sejmu dzięki zebranym podpisom. Było ich ponad milion. Dziennikarz TVP twierdzi, że w TVN specjalnie wspomina się o projekcie Kai Godek - cel to sianie dezinformacji.