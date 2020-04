"Wiadomości" TVP po raz kolejny uderzyły w TVN i Justynę Pochanke. W tle projekt ustawy Kai Godek

Kolejną okazją do zaatakowania TVN stał się materiał poświęcony projektowi ustawy antyaborcyjnej pod kierownictwem Kai Godek. W materiale Konrada Węża dla "Wiadomości" podkreślano, że jest to projekt obywatelski, a nie poselski czy partyjny i przepisy wymuszają, aby Sejm omówił go do końca maja.