Wpłynęły pierwsze skargi na materiał "Wiadomości". Zaatakowali mamę Pochanke

- Do tej pory wpłynęła 1 skarga od osoby prywatnej na wydanie "Wiadomości" z 13 kwietnia oraz 1 skarga na artykuł na stronie TVP Info na ten temat. Główne zarzuty zawarte w skargach, to brak rzetelności i bezstronności - mówi Karolina Czuczman z biura prasowego KRRiT.

Czy TVN teraz odbije piłeczkę i skomentuje te doniesienia? Wygląda na to, że nie. Marcin Barcz, członek zarządu TVN Discovery Polska, zaznaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że firma "nie będzie komentować, ani odnosić się do żadnego wątku oraz tematu poruszonego w materiale wyemitowanym w głównym wydaniu 'Wiadomości'".

- To jest żałosne. Powiem tyle: to jest nieprawda. Teściowa była świadkiem oskarżenia w procesie FOZZ. I głosuje na PiS. Tyle jest warta informacja TVP na temat mojej teściowej. To jest łączenie faktów, które nie mają ze sobą nic wspólnego - powiedział nam.