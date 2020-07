"Wiadomości" TVP wystawiają laurkę Dudzie i atakują wyborców Trzaskowskiego

Laurka od "Wiadomości" dla Dudy

Zachęcano też seniorów, by wychodzili do lokalów wyborczych. Mają oni pierwszeństwo, by "maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo". - Apeluję, żeby do tych wyborów po prostu pójść, bo to jest naprawdę święto nas wszystkich - przyznaje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co zaskakujące, on sam wcześniej rekomendował, że w ciągu najbliższych dwóch lat powinny odbywać się wyłącznie wybory korespondencyjne.