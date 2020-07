Analiza ekspertów "Wiadomości". Upolitycznione TVP mówi jednym głosem

Inni zapraszani komentatorzy to: socjolog Henryk Domański, historyk Mieczysław Ryba, publicysta "Dorzeczy.pl" Karol Gac, były dowódca GROM gen. Roman Polko, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz oraz dziennikarz "Sieci" i wpolityce.pl Jakub Maciejewski. Najsłynniejszy wśród czerwcowych ekspertów, "projektant" Christian Paul, pojawił się raz, a wypowiedź gwarantująca do ogólnopolski rozgłos trwała 10 sekund.

Seweryn Blumsztajn, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego, które regularnie monitoruje "Wiadomości", stawia sprawę jasno. "Nikt już nic nie udaje, komentatorzy tak samo. Od 2-3 lat nie pojawia się tam nikt poza takimi komentatorami. To twór propagandowy, ma mówić jednym głosem. Często to ludzie znikąd, mówią straszne rzeczy" – powiedział w rozmowie z "Press".

Prezes Towarzystwa Dziennikarskiego nie ma wątpliwości, że to co się dzieje w TVP, to konsekwentny powrót do praktyk sprzed transformacji ustrojowej. "To propaganda najgorszych czasów PRL-owskich: manipulacje, jednostronne informacje, szczucie na ludzi" – podsumowuje Seweryn Blumsztajn.