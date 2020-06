Miażdżąca krytyka "Wiadomości" TVP. Posunęli się za daleko

Mimo iż materiał Macieja Sawickiego zatytułowany "Przedwyborcza mobilizacja" nie był tzw. "jedynką" ostatniego wydania "Wiadomości" TVP , niewątpliwie jest najbardziej komentowanym tematem w sieci. Dziennikarze wielu redakcji z większym lub mniejszym dystansem rozpisują się o talencie reportera Telewizji Polskiej, który osiągnął wyżyny jeśli chodzi o stronniczość. Najchętniej komentowali sprawę dziennikarze "Gazety Wyborczej". Wojciech Czuchnowski nazwał relację Sawickiego litanią, która nim wstrząsnęła i skłoniła do głębokiej refleksji.

"Wiem już. Nigdy nawet nie zbliżę się w okolice wyżyn zamieszkiwanych przez Redaktora Sawickiego . Mogę tylko nieudolnie relacjonować skrzydlate słowa spływające spod Jego klawiatury..." - napisał w felietonie na łamach "Wyborczej", a na Twitterze przyznał wprost: "to mnie wczoraj rozwaliło".

Redakcyjny kolega Czuchnowskiego, Roman Imielski, nazwał "Wiadomości" "Wiestiami", odnosząc się w ten sposób do wschodnich standardów programu.

"Nieprawdopodobne, jak można się za pieniądze sk... iepścić. To będą kiedyś pokazywać zarówno studentom dziennikarstwa, czym ten zawód nie jest, jak i studentom politycznego PR, jak 'to' robić" - dosadnie skomentował z kolei Jacek Harłukowicz.

"Maciej Sawicki z 'Wiadomości' udowodnił, że granice żenady można przesuwać w nieskończoność. Nie wiem, co to za twór, ale obok materiału dziennikarskiego nawet to nie stało" - napisał na Twitterze.⁩