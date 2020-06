Aktywista LGBT odwiedził Pałac Prezydencki. Jest rozczarowany rozmową z prezydentem Dudą

Bartosz Staszewski, współzałożyciel stowarzyszenia Miłość nie wyklucza, poprosił Andrzeja Dudę o spotkanie. Prezydent zaprosił go do siebie, ale nie przeprosił za słowa "LGBT to nie ludzie, to ideologia".

Prezydent Andrzej Duda dyskryminuje osoby LGBT. (TVP, Facebook.com)