Twórców hitu Netfliksa poniosła wyobraźnia. Co z zaręczynami Diany z Dodim?

To nie wydarzyło się naprawdę

"The Crown" zdaje się sugerować, że to Mohammedowi Al Fayedowi najbardziej zależało na związku jego syna z księżną Walii. Nie ma jednak pewności, czy to on dał znać paparazzi o miejscu pobytu Dodiego i Diany. Jak czytamy na portalu Indie Wire, do tej pory nie wiadomo, kto zatrudnił fotografa Mario Brennę do wykonania zdjęć, które trafiły na tysiące okładek tabloidów.