Nie będzie scen seksu z Dianą. Twórca "The Crown" tłumaczy dlaczego

- Moja historia była historią o naruszeniu prywatności, nie była historią pełną eksploatacji. Patrząc na tych dwoje, słuchając tego, co mówią, myślimy: "O rany, jakie to słodkie, że ludzie w tym wieku…". Z jakiegoś powodu tylko deklaracje seksualne osób w wieku 20 lat są dla nas do przyjęcia. Kiedy ludzie po 50-tce wyrażają wzajemne pożądanie, wszyscy uważamy, że należy to ukryć - wyjaśnił Peter Morgan w rozmowie z "Variety".