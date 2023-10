"The Crown". Tak wyglądała serialowa Diana w ostatnich dniach przed śmiercią. Zadziwiające podobieństwo

Pierwsza część szóstego sezonu "The Crown", która będzie składać się z czterech odcinków, zostanie wyemitowana na platformie 16 listopada. Druga część to sześć odcinków, premiera została zapowiedziana na 14 grudnia. Widzowie żegnają się już ze swoim ulubionym serialem obsypanym nagrodami. Fabuła serii zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do współczesności.