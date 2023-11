"The Crown" powraca. Pierwsze odcinki wstrząsną widzami

Za sprawą serwisu What’s on Netflix wiemy, jakie tytuły i opisy mają pierwsze cztery odcinki. Pierwszy nazywa się "Persona Non Grata". Zobaczymy, jak księżna Diana (Elizabeth Debicki), William i Harry wyruszają do Saint-Tropez na wakacje dzięki uprzejmości Mohameda Al Fayeda. Książę Karol (Dominic West) w tym czasie idzie naprzód ze swoim planem legitymizacji związku z Camillą (Olivia Williams). Al Fayed też ma swój plan odnośnie Diany i swojego syna.