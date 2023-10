"The Crown" - kiedy premiera 6. sezonu i o czym będzie?

"Korona jest symbolem ciągłości. To coś, czym jesteś, a nie coś, co robisz. Jakąś część siebie zawsze się traci. Wszyscy się poświęcamy. To nie wybór, to obowiązek. Tylko co z życiem, które odsunęłam na bok?" - to słowa serialowej królowej w teaserze finału "The Crown". A raczej królowych, gdyż w filmiku pojawiają się wszystkie trzy aktorki, które na przestrzeni lat portretowały Elżbietę II: Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Staunton.