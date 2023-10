Amerykanie chcą mieć swoje "The Crown". Powstaje serial o Johnnie F. Kennedym

Pierwsze pogłoski o nowej produkcji Netfliksa, do których dotarło Variety, świadczą o tym, że powstaje swego rodzaju amerykańska odpowiedź na "The Crown". Miniserial ma opowiadać o prezydencie Stanów Zjednoczonych, Johnnie F. Kennedym, bazując na książce "JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956" Fredrika Logevalla, która zyskała uznanie krytyków.