"The Crown". Znamy datę premiery finałowego sezonu. To już pożegnanie z największym hitem Netfliksa

"The Crown" Netfliksa - o czym będzie szósty sezon?

Finałowy sezon uwielbianego przez publiczność serialu skupia się na latach 1997-2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair (w tej roli Bertie Carvel). Pierwsza część ma skupiać się na księżnej Dianie i jej romansie z Dodim Fayedem, zakończy się tragiczną śmiercią Królowej Ludzkich Serc. Do dziś nie wiadomo, czy twórcy ostatecznie pokażą sam moment wypadku, co może być traumatyczne dla członków jej rodziny, czy jednak rozegrają to w inny sposób.