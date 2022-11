"The Crown". Netflix pokazał ginekologiczny flirt Karola. O co chodziło z "Tampongate"?

Karol. Człowiek, którego da się pokochać

- Jakim prawem to robią? - rzuca serialowy Karol i tu już mamy interpretację tych wydarzeń przez scenarzystów "The Crown". W piątym odcinku poświęcają całe 50 minut sprośnym nagraniom, które księżniczka Anna nazywa "ginekologicznymi". I wydaje się, że to będzie najmocniejszy cios dla monarchii. Upokorzenie księcia Karola jest wielkie. On sam mówi, że to "kompletne unicestwienie jego postaci" i przekreślenie wszystkiego, na co przez lata pracował.