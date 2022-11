"The Crown". Hit Netfliksa już wzbudza kontrowersje. Poważny apel organizacji

- Kiedy programy telewizyjne jak "The Crown" przedstawiają zaburzenia odżywiania, może to pomóc zwiększyć świadomość na temat życia z tymi chorobami psychicznymi i zachęcić ludzi do szukania wsparcia, ale ważne jest, aby odbywało się to w sposób dokładny i odpowiedzialny. Na przykład, powszechnie błędnym przekonaniem jest to, że bulimia dotyka tylko tych, którzy mają niedowagę. Jednak w rzeczywistości zaburzenia odżywiania mogą mieć wpływ na osoby o dowolnej wadze, kształcie, wieku, płci lub pochodzeniu - dodał.