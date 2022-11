Nowy sezon "The Crown" Netfliksa. Laurka, ale wcale nie dla księżnej Diany!

Twórcy jednak nie mogą spokojnie zasiąść na laurach, odcinać kupony. Nie dość, że widownia łaknie kolejnych, tak samo dobrych części, to jeszcze mają przecież do czynienia z materią niezwykle newralgiczną. To jest prawdziwa historia i prawdziwi ludzie. Ba! I to jacy! Na Wyspach nie ma bardziej znanej i poważanej postaci niż królowa Elżbieta II. Teraz, dwa miesiące po jej śmierci, biada każdemu, kto rzuci na nią złe światło. Przyznaję, że to dość trudne warunki do tworzenia telewizyjnego hitu... Udało się?