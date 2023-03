To oni zagrają księcia Williama i księżną Kate w najnowszym sezonie "The Crown"

Kto zagra księcia Williama i księżną Kate?

Zdjęcia do finałowego sezonu trwają. Jak zwykle akcja dzieje się w plenerach, więc co rusz do mediów dostają się fotografie aktorów w kostiumach. Dzięki czemu możemy zobaczyć po raz pierwszy, kto wcieli się w postaci dorosłych księcia Williama i księżnej Kate. Ta druga pojawi się w serii po raz pierwszy.