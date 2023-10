Koniec "The Crown". Śmierć królowej miała wpływ na serial

Wiadomo, że "The Crown" powróci z szóstym i ostatnim sezonem. Tak się składa, że podzielono go na dwie części - pierwszą zobaczymy 16 listopada (cztery odcinki), a drugą 14 grudnia (sześć odcinków). Twórca serialu Peter Morgan w rozmowie z "Variety" zdradził, że pisanie scenariusza zbiegło się ze śmiercią królowej. To wpłynęło na zakończenie serialu, które ukaże wydarzenia do 2005 r.