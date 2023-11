"The Crown" Netfliksa. To ostatni sezon i ostatnie chwile księżnej Diany

Zmiany biegu wydarzeń, nowe postaci, inny ton historii to zawsze licencja należna twórcom. To, co powtarzane jest jak mantrę od początku, to to, że "The Crown" nie jest serialem dokumentalnym. To opowieść fabularna, dla której inspiracją są wydarzenia historyczne, prawdziwe postaci. Dlatego nie można się dziwić nieścisłościom, za jakie uważa się odbieganie w tej serii od faktów. Jednak pewne przemilczenia i przeinaczenia budzą zaskoczenie.