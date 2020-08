Tomasz Michniewicz odchodzi z Trójki. "Wróciłem dla idei. Idea się skończyła. Tylko tego żałuję"

W ostatnich dniach Program Trzeci Polskiego Radia zmierzył się z kolejnym kryzysem wizerunkowym. 20 sierpnia odwołano z funkcji dyrektora Kubę Strzyczkowskiego . Pełnił obowiązki szefa stacji zaledwie 3 miesiące. To jemu udało się namówić część zespołu do powrotu do pracy w Trójce po tym, jak odeszli solidarnie z Markiem Niedźwieckim, oskarżonym o manipulowanie głosami słuchaczy Listy Przebojów Programu Trzeciego.

"Wczoraj przesłałem nowej dyrekcji Programu III rezygnację ze współpracy. Wróciłem, żeby pomóc odbudowywać niezależną Trójkę, a nie ją likwidować. (...) Niech to będzie również mój protest przeciwko metodzie szkalowania i pomawiania porządnych ludzi, stosowanej dość często ostatnimi laty. Lista absurdalnych zarzutów pod adresem Kuby jest tak samo oburzająca, co pomówienia pod adresem ekipy LP3 (w każdej audycji dedykowałem piosenkę Markowi, Bartkowi i Helen - choćby po to warto było wrócić!), a wcześniej - pod adresem innych dziennikarzy. (...) Wierzę, że jeszcze usłyszymy się na falach Trójki i będę mógł wspomóc tę wspaniałą redakcję swoją osobą, ale w tej konfiguracji zarządu radia i dyrekcji nie wydaje mi się to możliwe. Do usłyszenia w Trójce (oby jeszcze istniała), w innych okolicznościach" - napisał w długim oświadczeniu na Facebooku.