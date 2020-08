Wojciech Mann o zmianach w Trójce. Nazwał władze Polskiego Radia barbarzyńcami

W ostatnich dniach Program Trzeci Polskiego Radia zmierzył się z kolejnym kryzysem wizerunkowym. 20 sierpnia odwołano z funkcji dyrektora Kubę Strzyczkowskiego. Pełnił obowiązki szefa stacji zaledwie 3 miesiące. To jemu udało się namówić część zespołu do powrotu do pracy w Trójce, po tym, jak odeszli solidarnie z Markiem Niedźwieckim, oskarżonym o manipulowanie głosami słuchaczy Listy Przebojów Programu Trzeciego.