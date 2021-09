To były bardzo długie 4 minuty. "Fakty" TVN zmiażdżyły "Wiadomości" i TVP Info ich własną bronią

TVN znów to zrobił. We wtorkowych "Faktach" stacja uderzyła w TVP i TVP Info. W reportażu "Publiczne obrzydzania" krok po kroku pokazano, w jaki sposób telewizja publiczna w niekorzystnym świetle przedstawia Unię Europejską. Widzowie nieoddający na co dzień TVP mogli przeżyć wstrząs.