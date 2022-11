"The Voice of Poland". Wygrał najsłabszy? Fani programu mają swoją teorię

"No i wygrał najsłabszy..." - podsumował finał 13. edycji "The Voice of Poland" jeden z widzów. Zwycięstwo Dominika Dudka wywołało mieszane uczucia wśród fanów muzycznego show TVP. Niektórzy mają nawet teorię, dlaczego wygrał właśnie on, a nie rockowy głos któregoś z jego najmocniejszych konkurentów.