"The Voice of Poland". Widzowie rozczarowani decyzją Marka Piekarczyka. Odpadła faworytka

Na oficjalnym Facebooku show widzowie dali upust swoim emocjom. "Komentarze pana Marka, szczególnie te, gdy podejmuje decyzję, że ktoś odpada, są żenujące! Mam nadzieję, że to jego ostatni sezon... 'The Voice of Poland' nie pozwalajcie na takie teksty!!!", "Marek ma niezwykły talent do podcinania skrzydeł swoim podopiecznym. Wszystkie atrybuty uczestników umierają podczas dobierania tak niedopasowanych utworów", "Marek się nie nadaje... Jak można zmarnować taki piękny głos, tak niedobraną piosenką... Bardzo szkoda", "To był najlepszy głos w drużynie Marka. Zawiedziona jestem...", "Też myślę że dziewczyna miała źle dobraną piosenkę, głos świetny" - to tylko niektóre z komentarzy, które można znaleźć na profilu programu. Faktycznie Julia nie powinna odpaść z programu?