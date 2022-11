Sanah rozlicza się z przeszłością. Wspomina smutek i łzy

- Wiedziałem, że chciałbym skomentować dwa punkty widzenia po dziesięciu latach i po paru latach w branży. Chciałem zobaczyć, jak to jest, kiedy to jest jeszcze takie rozpędzające się. Ona zrobiła już ogromne rzeczy dużo szybciej. Porównanie tych światów i powrót do tych korzeni. Do tych pierwszych stresów, występów, pierwszych takich momentów, kiedy ktoś nas testował i oceniał, a dziś jesteśmy traktowani z szacunkiem. Zawsze mnie to fascynowało. Ta przemiana i ten moment - powiedział wokalista w Radiu Zet.