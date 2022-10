Tomson i Baron odrzucili faworytkę widzów "The Voice". "Żenada, to jakiś żart"

Ostatni odcinek (premiera 22.10) "The Voice of Poland" dostarczył widzom ogromnych emocji. Niestety dla wielu były to bardzo złe doświadczenia, złość i rozczarowanie. Jurorzy-trenerzy byli ostro krytykowani za swoje wybory, gdy musieli dokonać ostatniej selekcji przed odcinkami na żywo. Duet Tomson i Baron nie był tutaj wyjątkiem.