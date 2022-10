Małgorzata Tomaszewska była o włos od wpadki. Mini z dziurami spłatała figla

Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska, córka bramkarza Jana Tomaszewskiego, zaczynała od prowadzenia programów sportowych na kanale Sportklub. Przez dwa lata była pogodynką Polsatu, wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", a zanim dołączyła do TVP, pracowała jeszcze w Telewizji WP. W 2018 r. dołączyła do zespołu TVP i od tamtego czasu brała udział w realizacji takich programów i wydarzeń jak Eurowizja Junior, Krajowe Festiwale Polskiej Piosenki w Opolu, "Dance Dance Dance" czy "Voice of Poland".