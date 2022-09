"The Voice of Poland". Będą zmiany w emisji show TVP

"The Voice of Poland" ruszył z 13. sezonem. I znów show przyciągnął przed ekrany sporą publikę. Według Centrum Informacji Telewizji Polskiej: "W sobotni wieczór 'The Voice of Poland' wygrał z pierwszymi odcinkami programów rozrywkowych jesiennej ramówki konkurencyjnych stacji. Pierwszy odcinek programu 13. edycji 'The Voice of Poland' obejrzało według MOR średnio 1,8 mln widzów, a w momencie najwyższej oglądalności zgromadził 2,3 mln osób. Według NM program obejrzało średnio 1,5 mln widzów z udziałami na poziomie 13 proc. w swoim paśmie".