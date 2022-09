Andrzej Piaseczny ostro o show Dody. "Trudno ją urazić"

Co ciekawe, Piaseczny odniósł się do towarzystwa, z jakim trzyma się Doda. - Staram się być dżentelmenem, co wcale nie znaczy, że nie wolno mi komentować rzeczy, które nie podobają mi się. Tylko chciałbym to robić w ładny sposób, wyrażać swoje opinie, tak, by nie uraziły one nikogo. Mam wrażenie, że Dodę trudno urazić, ale to już zupełnie inna sprawa. Nie bardzo lubię i staram się być daleko od ludzi, którzy są w typie charakterologicznym Dody - wyznał.