Przypomniano casting Lanberry do "The Voice of Poland". 10 lat temu nie przeszła castingu, dziś jest jurorką

Lanberry 10 lat temu sama próbowała swoich sił w "The Voice of Poland". Piosenkarka wzięła udział w 3. edycji show, w której jurorami byli Edyta Górniak, Maria Sadowska, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk. Małgorzata Uściłowska, bo tak nazywa się artystka, zaśpiewała wówczas utwór "Imagine" i niestety nie udało jej się przejść do kolejnego etapu, mimo że jurorzy po występie nie szczędzili jej komplementów.