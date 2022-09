"The Voice of Poland". Piekarczyk rozpłynął się nad uczestnikiem. "Chciałbym, żebyś był moim synem"

Na antenę TVP2 właśnie powróciło popularne muzyczne show. Tym razem w "The Voice of Poland" w fotelu jurorskim nie zobaczymy Sylwii Grzeszczak, którą zastąpiła Lanberry. Już w pierwszym odcinku nowa gwiazda programu dała się poznać jako łagodna i niekonfliktowa ekspertka. Szczególnie było to widać w sytuacji, gdy Baron i Tomson zablokowali jej "rezerwację" utalentowanego uczestnika.