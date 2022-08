"The Voice of Poland" bez Sylwii Grzeszczak. Wiemy, kto ją zastąpi

W 13. edycji "The Voice of Poland" talenty wokalne będą oceniać prawdziwi weterani, czyli Tomson i Baron (mają już 10 edycji na koncie), Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Po 12. sezonie z hitu TVP zniknie Sylwia Grzeszczak, dla której była to pierwsza i jak dotąd ostatnia edycja. Do niedawna nie było wiadomo, kto ją zastąpi, choć w kuluarach przewijało się wiele nazwisk.