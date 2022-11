Wpadka za wpadką. Półfinał "The Voice of Poland" zaskoczył widzów

W półfinałach "The Voice of Poland" każda z czterech drużyn składała się już tylko z dwójki artystów. Marek Piekarczyk, Lanberry, Justyna Steczkowska oraz Tomson i Baron po wysłuchaniu swoich podopiecznych, musieli rozdzielić sto punktów, które były wliczane do ostatecznego wyniku. Punkty od trenera plus SMS-owe głosy telewidzów dawały jednemu wykonawcy z każdej drużyny przepustkę do wielkiego finału.