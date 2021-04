"The Voice of Poland": kto zamiast Szpaka? Jest mocny kandydat. To nowy ulubieniec TVP

W tym roku "The Voice of Poland" obchodzi swoje dziesiąte urodziny. Bez wątpienia to jeden z najbardziej trafionych formatów TVP, który doczekał się także edycji dla seniorów, jak i dzieci. Od 2011 (z małą przerwą w 2012 roku) muzyczne show regularnie ukazuje się na antenie Dwójki. Ostatnia edycja z jesieni 2020 roku wciąż miała przyzwoitą oglądalność (oglądało ją średnio 1,9 mln widzów według danych Nielsen Media). Nic więc dziwnego, że trwają przymiarki do 12. sezonu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że jesienią w gronie trenerów nastąpią zmiany.