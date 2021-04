"Na dobre i na złe" Ilona Ostrowska znika z serialu. Scenarzyści uśmiercą bohaterkę

Emerytury polskich gwiazd. Narzekają, że mają je za niskie

Z nieoficjalnych informacji "Super Expressu" wynika, że Ilona Ostrowska niebawem rozpocznie pace na planie "Rancza", w którym to wcielała się w Lucy. Przypomnijmy, że Telewizja Polska wraca po paroletniej przewie do hitowego formatu o bohaterach z Wilkowyj.

Nie będzie to jednak kontynuacja w postaci kolejnego sezonu serialu, a dwie związane z fabułą produkcje: mini serial i film fabularny. Już latem mają się rozpocząć zdjęcia do filmu pod roboczą nazwą "Ranczo. Zemsta wiedźm". Jak czytamy na łamach gazety: "Telewizja Polska stara się, by jedna gwiazda nie grała w jednym czasie w dwóch ważnych produkcjach spółki".