“Ranczo. Zemsta wiedźm”. Co z filmem na bazie popularnego serialu?

Paweł Królikowski: wzruszające wspomnienie na ramówce TVP

Po śmierci Królikowskiego reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk , zawiesił projekt, jednak definitywna decyzja co do losów produkcji nie zapadła. Jakiś czas temu Marta Chodorowska, czyli serialowa Klaudia, opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych post, który nie pozostawiał zbyt dużych nadziei.

"Ten czas już nie wróci. "Ranczo" nie wróci, a my rozbiegliśmy się po innych produkcjach. I choć patrzę na to zdjęcie i ciepło robi mi się w sercu, to cieszę się na nowe wyzwania i czekam na nowe role. Z Klaudią już się pożegnałam. Szaleje w Wilkowyjach jako Wójtowa zapewne. Nie wracam już do niej" – napisała aktorka.