Rafał Brzozowski na Eurowizji. Niewielu lubi tę piosenkę

Czekamy więc i w tym roku na maj i eurowizyjne zmagania. Tym razem na wielkiej, eurowizyjnej scenie reprezentować nas będzie Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride". Utwór ten już nie tylko w naszym kraju wzbudza skrajne emocje.

Okazuje się, że Rafał Brzozowski nie ma wielu powodów do zadowolenia, a jego szanse na wygraną z każdym dniem oddalają się coraz mocniej. Internauci pod "The Ride" w serwisie Youtube, na oficjalnym eurowizyjnym kanale, zostawili ponad 44 tysiące reakcji, z czego więcej niż 28 tysięcy to tak zwane "łapki w dół".